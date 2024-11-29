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С бойцом СВО простятся в Усть-Куте

Алексей Тумаков погиб 19 августа при выполнение задачи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести поили в Усть-Кут Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Тумаков.

— Прощание с героем пройдет 29 ноября в ритуальном зале по адресу: ул. Высоцкого, 22 с 12.30 до 13 часов, — поделились в администрации.

Военнослужащего не стало еще 19 августа при выполнении поставленной задачи. Бойцу было всего 45 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка погибла на пожаре в поселке Шестакова. Женщину обнаружили пожарные на диване.