С бойцом СВО простятся в Усть-Куте

Скорбные вести поили в Усть-Кут Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в зоне проведения специальной военной операции героически погиб Алексей Тумаков.
— Прощание с героем пройдет 29 ноября в ритуальном зале по адресу: ул. Высоцкого, 22 с 12.30 до 13 часов, — поделились в администрации.
Военнослужащего не стало еще 19 августа при выполнении поставленной задачи. Бойцу было всего 45 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионерка погибла на пожаре в поселке Шестакова. Женщину обнаружили пожарные на диване.