Подвел проезд на «красный»: приморского таксиста-нелегала выдворят из России

Для таксиста-мигранта банальное нарушение правил дорожного движения обернулось выдворением из России. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина не только водит так себе, но еще и нелегально находится в нашей стране, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Движущуюся с грубым нарушением ПДД Toyota Prius заметил в Артеме экипаж ДПС, который патрулировал территорию. Таксист не обратил внимание на сигнал светофора и проехал на красный.
За рулем остановленного инспекторами автомобиля находился 27-летний уроженец одной из среднеазиатских стран.
На него составили протоколы о проезде на запрещающий сигнал светофора, отсутствие полиса ОСАГО и управлении транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена его эксплуатация.
Однако в ходе разбирательств в отделе полиции, куда доставили нарушителя, выяснилось, что он находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. Так что был составлен протокол еще и об этом.
Суд, куда передали все материалы, постановил наказать иностранца штрафом, а после выдворить его за пределы страны.
До этого момента мужчина будет находится в центре временного содержания иностранных граждан.