Подвел проезд на «красный»: приморского таксиста-нелегала выдворят из России

Для таксиста-мигранта банальное нарушение правил дорожного движения обернулось выдворением из России. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина не только водит так себе, но еще и нелегально находится в нашей стране, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.