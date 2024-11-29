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Подвел проезд на «красный»: приморского таксиста-нелегала выдворят из России

В Приморье нарушившего ПДД таксиста-нелегала депортируют из России.

Источник: ГУ МВД

Для таксиста-мигранта банальное нарушение правил дорожного движения обернулось выдворением из России. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина не только водит так себе, но еще и нелегально находится в нашей стране, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Движущуюся с грубым нарушением ПДД Toyota Prius заметил в Артеме экипаж ДПС, который патрулировал территорию. Таксист не обратил внимание на сигнал светофора и проехал на красный.

За рулем остановленного инспекторами автомобиля находился 27-летний уроженец одной из среднеазиатских стран.

На него составили протоколы о проезде на запрещающий сигнал светофора, отсутствие полиса ОСАГО и управлении транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена его эксплуатация.

Однако в ходе разбирательств в отделе полиции, куда доставили нарушителя, выяснилось, что он находится на территории России с нарушением миграционного законодательства. Так что был составлен протокол еще и об этом.

Суд, куда передали все материалы, постановил наказать иностранца штрафом, а после выдворить его за пределы страны.

До этого момента мужчина будет находится в центре временного содержания иностранных граждан.