Расписание движения поездов МЦД-3 изменится с 29 ноября по 1 декабря

На Ленинградском направлении на станции Зеленоград — Крюково поменяют пути отправления поездов. Во избежание недоразумений перед выходом на платформу необходимо свериться с информацией на табло и обратить внимание на звуковые оповещения. Кроме того, интервалы движения некоторых поездов увеличат до 15 минут, а после 22:00 — до 30 минут.