Расписание движения поездов МЦД-3 изменится с 29 ноября по 1 декабря

На третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) с 23:00 29 ноября по 1 декабря изменится график движения движении поездов.
На Ленинградском направлении на станции Зеленоград — Крюково поменяют пути отправления поездов. Во избежание недоразумений перед выходом на платформу необходимо свериться с информацией на табло и обратить внимание на звуковые оповещения. Кроме того, интервалы движения некоторых поездов увеличат до 15 минут, а после 22:00 — до 30 минут.
1 декабря до 07:00 часть поездов, следующих до станции Зеленоград — Крюково, будет идти с увеличенными до 50 минут интервалами.
Некоторые поезда будут ходить от и до станции Химки. Часть составов проследует без остановки мимо станций Молжаниново, Новоподрезково, Подрезково, Ховрино и Левобережная.
На станции Митьково интервалы движения некоторых составов увеличатся до 30 минут, а также изменится время отправления первых и последних поездов.
На Казанском направлении также увеличатся интервалы движения поездов — до 15 минут, а после 23:00 — до 30 минут.
Пассажирам необходимо планировать поездки заранее и уточнять расписание поездов в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на сайтах перевозчиков Казанского и Ленинградского направлений.