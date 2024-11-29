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В Башкирии пообещали похолодание до −16 градусов

Озвучен прогноз погоды на выходные.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какими будут выходные в Башкирии. По словам республиканских синоптиков, жителей республики ждет похолодание: столбики термометров упадут до −16 градусов.

Так, в субботу, 30 ноября, в некоторых районах ожидается слабый снег. Столбики термометров ночью покажут −5,-10°, при прояснениях −11,-16°, днем 0,-5°.

Первый день зимы ознаменуется снегом и плюсовой температурой, обещают в Башгидрометцентре.

— Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях −8,-13°, днем +1,-4°, — заключили синоптики.

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