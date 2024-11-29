Вадима Кошевого снова назначили мировым судьёй в Омске

28 ноября 2024 года в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Омской области было проведено назначение на должность мирового судьи.
Без ограничения срока полномочий назначен Вадим Кошевой на должность мирового судьи судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе Омской области.
Вадим Кошевой окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского по специальности «Юриспруденция» в 2010 году. С июля 2019 года он занимал должность заместителя прокурора Тевризского района в прокуратуре Омской области. В 2021 году Кошевого назначили на должность мирового судьи судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе на трёхлетний срок полномочий.
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