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Вадима Кошевого снова назначили мировым судьёй в Омске

Вадима Кошевого назначили без ограничения срока полномочий.

Источник: Om1.ru

28 ноября 2024 года в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Омской области было проведено назначение на должность мирового судьи.

Без ограничения срока полномочий назначен Вадим Кошевой на должность мирового судьи судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе Омской области.

Вадим Кошевой окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского по специальности «Юриспруденция» в 2010 году. С июля 2019 года он занимал должность заместителя прокурора Тевризского района в прокуратуре Омской области. В 2021 году Кошевого назначили на должность мирового судьи судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе на трёхлетний срок полномочий.

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