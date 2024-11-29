Вадима Кошевого снова назначили мировым судьёй в Омске

Вадим Кошевой окончил Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского по специальности «Юриспруденция» в 2010 году. С июля 2019 года он занимал должность заместителя прокурора Тевризского района в прокуратуре Омской области. В 2021 году Кошевого назначили на должность мирового судьи судебного участка № 102 в Москаленском судебном районе на трёхлетний срок полномочий.