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Авиакомпания выплатит екатеринбуржцу почти 300 тысяч рублей

290 тысяч рублей компенсации за отмену рейса авиакомпании «Flyone Armenia» получит житель Екатеринбурга.

Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Соответствующее решение было вынесено накануне.

В марте минувшего года екатеринбуржец приобрел билеты до Еревана на рейс авиакомпании «Flyone Armenia» стоимостью 33 830 рублей. После приезда в аэропорт стало известно, что рейс отменен. Поскольку в Ереване предполагалась стыковка с рейсом на Кипр, пассажиру пришлось срочно приобрести другие билеты — стоимостью 95 570 рублей. Также он понес дополнительные затраты на поездки в такси.

Претензию, которые пассажир предъявил «Flyone Armenia», авиакомпания проигнорировала. Екатеринбуржец подал иск в Железнодорожный районный суд, потребовав взыскать с ООО «Flyone Armenia» затраты на авиабилеты, транспортные расходы, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф на сумму более 535 000.

Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика 276 540. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, заявив, что не был уведомлен о времени и месте проведения судебного заседания. Апелляционный суд отменил решение Железнодорожного и вновь рассмотрел дело по правилам суда первой инстанции. При этом суд отметил, что поскольку истец является гражданином Российской Федерации, он защищен императивными (обязательными) нормами Закона Российской Федерации о защите прав потребителей.

В конечном итоге суд вновь принял решение, частично удовлетворяющее требования иска. Он взыскал с ответчика убытки — 130 530 рублей, неустойку — 33 830 рублей, штраф — 97 180 рублей и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. В общей сложности — 291 540 рублей.

Как ранее сообщалось, екатеринбуржец заплатил более 300 тысяч рублей за испорченный лифт. Такое решение вынес суд первой инстанции по факту по двери лифта в многоквартирном доме. Нарушитель попытался обжаловал его в Свердловском областном суде, но не сумел доказать свою правоту. Об этом сообщает пресс-служба суда.