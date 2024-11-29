Авиакомпания выплатит екатеринбуржцу почти 300 тысяч рублей

В марте минувшего года екатеринбуржец приобрел билеты до Еревана на рейс авиакомпании «Flyone Armenia» стоимостью 33 830 рублей. После приезда в аэропорт стало известно, что рейс отменен. Поскольку в Ереване предполагалась стыковка с рейсом на Кипр, пассажиру пришлось срочно приобрести другие билеты — стоимостью 95 570 рублей. Также он понес дополнительные затраты на поездки в такси.