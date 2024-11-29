Владивосток стал вторым в России по количеству авиарейсов в Китай

В столице Приморья прошла пресс-конференция с генконсульством КНР. Представители ведомства встретились с журналистами, рассказали о развитии туризма, культурном обмене между странами и ответили на интересующие гостей вопросы. Во время мероприятия генконсул КНР во Владивостоке Пяо Янфань отметила, что Владивосток занял второе место по количеству авиарейсов в Китай, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как поделилась Пяо Янфань, развитие дружеских отношений между народами Китая и России помогло увеличить туристические и коммерческие визиты из одной страны в другую. А Владивосток, будучи столицей ДФО, обладает удобной транспортной инфраструктурой и географическими преимуществами:
«Сейчас Владивосток и Китай связывают 30 прямых рейсов. Благодаря этому по количеству прямых рейсов приморская столица заняла второе место, опередив Питер, Екатеринбург и Казань. Это показывает, что Владивосток — очень важный город. Если говорить о том, какой наш город наиболее популярен у туристов, то это Пекин».
Отметим, что Россия и Китай налаживают связи не только в области туризма. Ранее мы писали о том, что специалисты из КНР заинтересованы в замене Рудневского моста во Владивостоке.