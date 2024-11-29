Владивосток стал вторым в России по количеству авиарейсов в Китай

«Сейчас Владивосток и Китай связывают 30 прямых рейсов. Благодаря этому по количеству прямых рейсов приморская столица заняла второе место, опередив Питер, Екатеринбург и Казань. Это показывает, что Владивосток — очень важный город. Если говорить о том, какой наш город наиболее популярен у туристов, то это Пекин».