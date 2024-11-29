Главная конкурентка белоруски Соболенко сдала положительный допинг-тест

Вторая ракетка мира 23-летняя полька Ига Свентек уличена в применении допинга. Об этом говорится на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).
В ее пробе, взятой 12 августа 2024 года, обнаружены следы триметазидина. Через месяц ITIA уведомило теннисистку о нарушении антидопинговых правил и спортсменка была временно дисквалифицирована с 12 сентября по 4 октября.
В итоге Свентек пропустила три турнира. Подав апелляцию, она доказала, что допинг попал в ее организм непреднамеренно. Она пояснила, что вещество присутствовало в медикаменте для сна, который она принимала.
Ее аргументы проверили две независимые лаборатории WADA, подтвердив наличие следов триметазидина в препарате. В результате временное отстранение Свентек было снято 4 октября.
С учетом уже отбытого срока дисквалификация польской теннисистки завершится 4 декабря.
Напомним, что Свентек — главная конкурентка белоруски Арины Соболенко, которая в конце года обошла польку в рейтинге.
Свентек за свою карьеру уже выиграла 22 титула, среди которых пять — на турнирах «Большого шлема».
Тем временем, Арина Соболенко показала три вещи, с помощью которых бойфренд нашел путь к ее сердцу.
Еще напомнили вам, как провела сезон белоруска Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».