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Главная конкурентка белоруски Соболенко сдала положительный допинг-тест

Главная конкурентка белоруски Соболенко — полька Свентек — поймана на допинге.

Источник: Комсомольская правда

Вторая ракетка мира 23-летняя полька Ига Свентек уличена в применении допинга. Об этом говорится на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

В ее пробе, взятой 12 августа 2024 года, обнаружены следы триметазидина. Через месяц ITIA уведомило теннисистку о нарушении антидопинговых правил и спортсменка была временно дисквалифицирована с 12 сентября по 4 октября.

В итоге Свентек пропустила три турнира. Подав апелляцию, она доказала, что допинг попал в ее организм непреднамеренно. Она пояснила, что вещество присутствовало в медикаменте для сна, который она принимала.

Ее аргументы проверили две независимые лаборатории WADA, подтвердив наличие следов триметазидина в препарате. В результате временное отстранение Свентек было снято 4 октября.

С учетом уже отбытого срока дисквалификация польской теннисистки завершится 4 декабря.

Напомним, что Свентек — главная конкурентка белоруски Арины Соболенко, которая в конце года обошла польку в рейтинге.

Свентек за свою карьеру уже выиграла 22 титула, среди которых пять — на турнирах «Большого шлема».

Тем временем, Арина Соболенко показала три вещи, с помощью которых бойфренд нашел путь к ее сердцу.

Еще напомнили вам, как провела сезон белоруска Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».