Стоимость сливочного масла изменилась в Омске

Как пишет портал «Ом1», по данным на 25 ноября килограмм сливочного масла стоит 929,2 рубля, это почти на полтора рубля дешевле, чем на прошлой неделе. В абсолютном выражении с начала года сливочное масло подорожало на 236 рублей. Самое заметное подорожание было в ноябре, за неделю масло подорожало на 31 рубль.