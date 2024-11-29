Олбани
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость сливочного масла изменилась в Омске

Об этом сообщают статистики.

Источник: Аргументы и факты

Сливочное масло в Омске стало стоить дешевле за последний месяц. При этом с начала года стоимость продукта выросла без малого на 35 процентов.

Как пишет портал «Ом1», по данным на 25 ноября килограмм сливочного масла стоит 929,2 рубля, это почти на полтора рубля дешевле, чем на прошлой неделе. В абсолютном выражении с начала года сливочное масло подорожало на 236 рублей. Самое заметное подорожание было в ноябре, за неделю масло подорожало на 31 рубль.

Ранее мы писали об инфляции в Омской области.