Стоимость сливочного масла изменилась в Омске

Сливочное масло в Омске стало стоить дешевле за последний месяц. При этом с начала года стоимость продукта выросла без малого на 35 процентов.
Как пишет портал «Ом1», по данным на 25 ноября килограмм сливочного масла стоит 929,2 рубля, это почти на полтора рубля дешевле, чем на прошлой неделе. В абсолютном выражении с начала года сливочное масло подорожало на 236 рублей. Самое заметное подорожание было в ноябре, за неделю масло подорожало на 31 рубль.
Ранее мы писали об инфляции в Омской области.