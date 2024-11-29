Выходные в Челябинской области будут морозными и снежными

В Челябинской области в пятницу 29 ноября ожидаются заморозки, местами туманы, гололед и изморозь. Об этом сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В этот день на Южном Урале будет умеренный мороз до −7°C, без осадков. Ночь на 30 ноября будет облачной и холодной, до −13°C, а в горах и вовсе до −18°C. В отдельных районах региона днем выпадет небольшой снег, будет слабый морозец до −5°C. Облачность сохранится и в воскресенье, 1 декабря. Ночью будет до −8°C, в горах до −13°C. А днем потеплеет до +1°C, но в горах будет морозно, до −9°C.
Челябинцев же порадует солнечная погода и отсутствие осадков. Кое-где на дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики. Днем 29 ноября ожидается до −4°C, ночью до −13. Суббота 30 ноября выдастся с переменной облачностью и без осадков, с температурой воздуха до −3°C. В воскресенье будет до −7°C ночью +1°C днем. Ветер западный или северо-западный, до 8 метров в секунду.