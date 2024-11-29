В Омском аэропорту задержались вылеты семи рейсов

Дольше всего пришлось ждать отлета пассажирам рейса на Хургаду — отлет был отложен с 01:30 до 08:19. Также были задержаны четыре рейса до Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «S7», в среднем опоздания составили около часа. С задержкой на 46 минут вылетел из Омского аэропорта и борт до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия».