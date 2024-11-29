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В Омском аэропорту задержались вылеты семи рейсов

Время отправления местного рейса в Усть-Ишим до сих пор неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 ноября, из Омского аэропорта задержались вылеты шести ночных и первых утренних рейсов. О причинах задержки не сообщается, однако, вероятнее всего, сыграли роль погодные условия — густой туман и обледенение.

Дольше всего пришлось ждать отлета пассажирам рейса на Хургаду — отлет был отложен с 01:30 до 08:19. Также были задержаны четыре рейса до Москвы авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа» и «S7», в среднем опоздания составили около часа. С задержкой на 46 минут вылетел из Омского аэропорта и борт до Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия».

Кроме того, задержан местный рейс до Усть-Ишима. Борт должен был вылететь в 10:00, однако самолет задержан и на онлайн-табло аэропорта время вылета до сих пор не указано.