Снова снежный апокалипсис? Стало известно, чего ждать от погоды на выходных в Хабаровском крае

Хабаровскому краю и его столице, можно сказать, повезло. По пути к нам циклон растерял свою мощь и доставил региону не так много проблем, как, например, Якутии. Здесь ветер достиг 38 метров в секунду, что приравнивается к урагану. А в Приамурье прошел рекордный за последние 100 лет снегопад.