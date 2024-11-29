Снова снежный апокалипсис? Стало известно, чего ждать от погоды на выходных в Хабаровском крае

Снежный циклон, который обрушился на Хабаровский край 28 ноября, хоть и потерял силу, но никуда не ушел. Его малоприятные отголоски, по данным синоптиков, будут ощущаться на предстоящих выходных. Но есть и положительная сторона — температуры воздуха все еще продолжат радовать. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 30 НОЯБРЯ-1 ДЕКАБРЯ 2024.
Хабаровскому краю и его столице, можно сказать, повезло. По пути к нам циклон растерял свою мощь и доставил региону не так много проблем, как, например, Якутии. Здесь ветер достиг 38 метров в секунду, что приравнивается к урагану. А в Приамурье прошел рекордный за последние 100 лет снегопад.
На этом фоне Хабаровск (да и край в целом) не выглядит пострадавшим, но проблемы все же есть. Спустя почти сутки после метели жители продолжают жаловаться на плохо почищенные улицы, города скованы пробками. А тут еще прогноз пророчит новый снегопад. У людей возникли резонные опасения: «А будет ли повторение апокалипсиса?».
Отвечаем: нет. Во всяком случае, по словам синоптиков, не на этих выходных. Новый снегопад ожидается 29 ноября, и будет он не таким сильным, как прошлый. 1 декабря осадков не прогнозируется.
«В Хабаровске ветер западный 6−11 метров в секунду. Температурный фон ночью −13−15 градусов. Днем ожидается −6−8 градусов. Погода комфортная для данного периода», — сказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.
Прогноз еще будет уточняться.