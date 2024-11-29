Премьера «Последней клятвы Гиппократа» состоится на РЕН ТВ

«Это очень непростая и больная человеческая ситуация, когда два родных брата по отцу — по разные стороны баррикад жизни. Но мой герой дал слово умирающей жене, что всю жизнь будет в ответе за сыновей. У меня самого четверо детей. Молюсь и надеюсь, что все они будут друзьями», — рассказал Дрозд.