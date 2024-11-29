Премьера «Последней клятвы Гиппократа» состоится на РЕН ТВ

Премьеру приключенческого боевика «Последняя клятва Гиппократа» покажет РЕН ТВ 1 декабря с 13:30, выйдут сразу все восемь серий. «Известия» поговорили с создателями фильма.
Кино расскажет о поиске справедливости, схватке с преступной группировкой и непростых отношениях отца и детей. В главной роли — Максим Дрозд. Его герой — фельдшер скорой помощи, в прошлом светило военной хирургии. Но сейчас это светило невольно сближается с миром криминала.
Сыновья же — полная противоположность друг другу. Младший, Мирча (Вадим Норштейн), связался с бандой наркодельцов. Старший, Виктор (Максим Белбородов), работает начальником отдела по борьбе с оборотом наркотиков и твердо намерен уничтожить преступную группировку. Братья ненавидят друг друга. Задача Гиппократа — примирить сыновей.
«Это очень непростая и больная человеческая ситуация, когда два родных брата по отцу — по разные стороны баррикад жизни. Но мой герой дал слово умирающей жене, что всю жизнь будет в ответе за сыновей. У меня самого четверо детей. Молюсь и надеюсь, что все они будут друзьями», — рассказал Дрозд.
Режиссер-постановщик сериала Роман Ярославцев уверен, что картина будет интересна самому широкому кругу зрителей. Динамичные брутальные сцены перестрелок, драк и погонь привлекут любителей боевиков. Напряженная атмосфера заинтересует поклонников остросюжетных детективов и триллеров. А острые драматические линии проекта привлекут зрителей, которые в первую очередь ценят эмоциональную составляющую сериалов.
«У нас есть несколько составляющих. С одной стороны — экшен. Часть, в которой герой Максима Дрозда попадает в опасные ситуации, находясь между двух враждующих банд. С другой стороны — серьезная драматическая линия, поскольку оба сына Кратова находятся в конфликте. И каждый шаг Гиппократа — решение остаться профессионалом, врачом, помогающим людям вне закона, человеком. Зрители будут наблюдать за моральным выбором героя», — отметил Ярославцев.
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Отец и дети: РЕН ТВ покажет сериал «Последняя клятва Гиппократа».