Улицы от снега чистят в Иркутске 29 ноября

В Иркутске не прекращается уборка снега. Дорожники в круглосуточном режиме и чистят тротуары, «зебры», остановки, лестницы и звездный карманы. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, большее количество машин направили на вывоз снега.
— За прошедшие сутки такие работы провели на улицах Челнокова, Лермонтова, Ширямова, Ленина, Депутатская, Карла Маркса, Марата, Свердлова, Богдана Хмельницкого, Култукская, Декабрьских Событий, Желябова, Некрасова, Литвинова, Чкалова, Байкальская, в 5-м Советском переулке. Ночью также осуществлялась погрузка снежных масс на Глазковском и Академическом мостах, — поделились в администрации.
Растаявший снег из-за перепада температур превращается в лёд, поэтому дорожники параллельно посыпают улицы. Также расчистили колодцы от льда и снега на Полярной, Мелентьева, в 20-м Советском переулке, в микрорайонах Первомайский и Университетский. 29 ноября днем прогнозируют потепление до +3 градусов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии в пяти районах школьников перевели на дистанционное обучение из-за гололеда.