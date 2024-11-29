Улицы от снега чистят в Иркутске 29 ноября

Растаявший снег из-за перепада температур превращается в лёд, поэтому дорожники параллельно посыпают улицы. Также расчистили колодцы от льда и снега на Полярной, Мелентьева, в 20-м Советском переулке, в микрорайонах Первомайский и Университетский. 29 ноября днем прогнозируют потепление до +3 градусов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.