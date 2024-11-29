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На улицах Омска почти тысячу старых светильников заменят на новые по поручению мэра Шелеста

В Омске до конца 2024 года будет завершена замена старых уличных светильников.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Работы идут по программе модернизации, разработанной городской администрацией. 939 светодиодных фонарей устанавливает АО «Омскэлектро», работы находятся на завершающей стадии.

В план вошли 10 улиц.

Это и ряд дорог с высоким ежедневным транспортным и пешеходным трафиком, а также адреса, на которые обратили внимание омичи в своих заявках в диспетчерскую службу предприятия.

Например, бригада монтирует фонари по улице Маргелова в Светлом. Вместо газоразрядных здесь появятся 46 светодиодных светильников российской сборки с LED-лампами.

«При меньшей потребляемой мощности они обеспечивают больший световой поток. Кроме того, светодиодные светильники неприхотливы в эксплуатации», — уточнил начальник производственно-технического отдела АО «Омскэлектро» Виталий Попов.

Известно, что линия наружного освещения по Маргелова управляется дистанционно по ранее спрогнозированному сценарию. Она смонтирована в единую диспетчерскую базу предприятия. Это позволяет специалистам оперативно реагировать на любые изменения в ее работоспособности.

Улица Маргелова — ключевая дорога в Светлом. На ней находится остановка общественного транспорта, школа. С учетом потока детей, переходящих через Маргелова к зданию школы, в районе пешеходного перехода на данной улице будут установлены более мощные лампы.

Работы в Светлом закончатся до конца недели. Не так давно новые светильники установили на Космическом проспекте, в Николаевке, на улицах Загородной, Орджоникидзе и других. Из городского бюджета на обновление была выделена субсидия в 35 млн рублей.

ЖКХ