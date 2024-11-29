На улицах Омска почти тысячу старых светильников заменят на новые по поручению мэра Шелеста

Работы идут по программе модернизации, разработанной городской администрацией. 939 светодиодных фонарей устанавливает АО «Омскэлектро», работы находятся на завершающей стадии.
В план вошли 10 улиц.
Это и ряд дорог с высоким ежедневным транспортным и пешеходным трафиком, а также адреса, на которые обратили внимание омичи в своих заявках в диспетчерскую службу предприятия.
Например, бригада монтирует фонари по улице Маргелова в Светлом. Вместо газоразрядных здесь появятся 46 светодиодных светильников российской сборки с LED-лампами.
«При меньшей потребляемой мощности они обеспечивают больший световой поток. Кроме того, светодиодные светильники неприхотливы в эксплуатации», — уточнил начальник производственно-технического отдела АО «Омскэлектро» Виталий Попов.
Известно, что линия наружного освещения по Маргелова управляется дистанционно по ранее спрогнозированному сценарию. Она смонтирована в единую диспетчерскую базу предприятия. Это позволяет специалистам оперативно реагировать на любые изменения в ее работоспособности.
Улица Маргелова — ключевая дорога в Светлом. На ней находится остановка общественного транспорта, школа. С учетом потока детей, переходящих через Маргелова к зданию школы, в районе пешеходного перехода на данной улице будут установлены более мощные лампы.
Работы в Светлом закончатся до конца недели. Не так давно новые светильники установили на Космическом проспекте, в Николаевке, на улицах Загородной, Орджоникидзе и других. Из городского бюджета на обновление была выделена субсидия в 35 млн рублей.