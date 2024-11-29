Лучшие рестораны и повара определены в Хабаровске

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Церемония прошла в Городском Дворце культуры, где были объявлены лучшие представители отрасли — повара, официанты, бариста, администраторы и предприятия. Все победители получили дипломы, денежные и памятные призы.
«Премия создавалась для того, чтобы выделить и наградить тех, кто добился успехов в сфере общественного питания. Это отличная возможность обменяться опытом и выявить лучшие бизнес-кейсы. Ваша деятельность — гордость нашего края», — отметил и. о. министра промышленности и торговли края Алексей Абросимов.
Конкурс проходил в несколько этапов: с 26 августа по 25 октября принимались заявки, из которых 36 поступило от участников из муниципальных образований региона. В этом году количество номинаций увеличилось до семи, а победителей определяли как по результатам народного голосования, так и по оценкам экспертного жюри, состоящего из профессионалов ресторанного бизнеса.
Среди победителей оказались Роман Горячев, признанный лучшим бренд-шефом, и Евгений Герман, ставший шеф-поваром года. Лучшим официантом был назван Сергей Беляков, а титул «Бариста года» получил Никита Найдёнов. Лучшим администратором стала Светлана Уланкина.
Как рассказали в министерстве, номинация «Лучшее предприятие общественного питания — любимое место года» оказалась самой популярной — за звание боролось 41 заведение. В конкурсе также участвовали 9 бренд-шефов, 13 шеф-поваров, 10 бариста, 13 официантов и 11 специалистов ресторанного сервиса.
Отметим, что в Хабаровском крае насчитывается около 1860 предприятий общественного питания, и ежегодно их число продолжает расти. Эти предприятия остаются важнейшей частью индустрии гостеприимства, обслуживая туристов и гостей края.