Лучшие рестораны и повара определены в Хабаровске

Конкурс проходил в несколько этапов: с 26 августа по 25 октября принимались заявки, из которых 36 поступило от участников из муниципальных образований региона. В этом году количество номинаций увеличилось до семи, а победителей определяли как по результатам народного голосования, так и по оценкам экспертного жюри, состоящего из профессионалов ресторанного бизнеса.