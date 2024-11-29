Штрафы за летнюю резину и запрет идеологии чайлдфри: гид по новым законам декабря

Пропаганда бездетности будет запрещена в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Размер штрафов солидный — по аналогии с теми, что налагаются за пропаганду движения ЛГБТ (признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ, — прим. Т-и) и смены пола. Так, для граждан он составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Наиболее высокие штрафы — за нарушения с применением СМИ или интернета, а также среди несовершеннолетних: для граждан — от 200 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 до 5 млн рублей.