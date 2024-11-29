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Минское «Динамо» проиграло «Копенгагену» в Лиге конференций со счетом 1:2

Минское «Динамо» проиграло датскому «Копенгагену» в Лиге конференций.

Источник: Комсомольская правда

28 ноября минское «Динамо» проиграло матч общего этапа Лиги конференций датскому «Копенгагену» со счетом 1:2.

Это уже четвертое подряд поражение белорусского клуба, который на днях в очередной раз выиграл внутреннее первенство.

Домашний матч минчане проводили в азербайджанском Сумгаите и без зрителей.

Уже на 6-й минуте Эльюнусси открыл счет и вывел «Копенгаген» вперед. Адеола, воспользовавшись ошибкой вратаря датского клуба, сравнял счет на 13-й минуте. Победный гол на 55-й минуте забил Дикс, реализовав пенальти.

Четыре поражения практически лишили динамовцев шанса на выход в следующий раунд еврокубка. Но впереди еще два матча, где можно хотя бы попытаться добыть первую победу — игры против «Ларна» и «Панатинаикоса».

Ранее мы писали, что главная конкурентка белоруски Соболенко — полька Свентек — сдала положительный допинг-тест.

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