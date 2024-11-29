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В Омске на 7 часов задержали самолет в Египет

Вместо ночи самолет вылетел только в 8:19.

Источник: Freepik

Самолет сообщением Омск — Египет должен был вылететь из аэропорта имени Карбышева в 1.30 ночи. На самом деле самолет вылетел из Омска только в 8:19 утра, по данным электронного табло аэропорта. Пока не сообщается, по какой причине был задержан вылет самолета за рубеж.

Судя по данным электронного табло, это не единственный рейс, пассажиры которого не смогли вылететь вовремя. Уже на 40 минут от фактического расписания задержан рейс до Усть-Ишима.

Ранее мы писали, что в Омске на 18 часов задержан московский рейс.