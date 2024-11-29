В Омске на 7 часов задержали самолет в Египет

Самолет сообщением Омск — Египет должен был вылететь из аэропорта имени Карбышева в 1.30 ночи. На самом деле самолет вылетел из Омска только в 8:19 утра, по данным электронного табло аэропорта. Пока не сообщается, по какой причине был задержан вылет самолета за рубеж.