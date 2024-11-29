В Крыму впервые показали фрагменты статуи Зевса из астрономического храма времен Боспора

В нынешнем полевом сезоне археологи и волонтеры Артезианской археологической экспедиции в Крыму нашли подтверждение более древнего происхождения античного городища. Был обнаружен фрагмент кратера — древнего сосуда для смешивания вина с водой. Это самая ранняя античная находка на городище, она относится к VIII в. до н.э.