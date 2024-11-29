У берегов США обнаружили охотящихся на крупнейших рыб на Земле китов

При этом исследователи обнаружили, что фактически все случаи нападений на китовых акул были совершены одной и той же группой косаток. На это, в частности, указывает схожая тактика нападений, а также то, что на снимках этих инцидентов присутствовал один и тот же кит-самец по кличке Моктезума. По этой причине ученые считают, что это поведение китов является не инстинктивной, а приобретенной формой поведения, что делает ее особенно интересной для дальнейшего изучения.