У берегов США обнаружили охотящихся на крупнейших рыб на Земле китов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Американские и мексиканские океанологи обнаружили, что у южных берегов Калифорнии обитает уникальная группа китов-косаток, которая постоянно нападает и убивает китовых акул, крупнейших рыб на Земле. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Marine Science.
«Проведенные нами наблюдения показали, что группа косаток выработала тактику, которая позволяет им охотиться на китовых акул. В ее рамках эти киты в основном атакуют брюшные плавники гигантских рыб, в результате чего те быстро истекают кровью, а косатки получают возможность атаковать богатую жиром печень акулы», — пояснил мексиканский океанолог Эрик Ривас, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые уже много лет наблюдают за тем, как взаимодействуют друг с другом различные виды акул и киты-косатки (Orcnus orca), обитающие у южных берегов Калифорнии. Как отмечают исследователи, интерес к изучению взаимоотношений этих рыб и млекопитающих возник после того, как во время одной из сессий наблюдений морские дроны зафиксировали сразу несколько нападений китов на белых акул.
Эти инциденты натолкнули ученых на мысль, что акулы могут играть значительно большую роль в рационе питания китов-косаток, чем считалось в прошлом. Так, ученые на протяжении шести лет наблюдали за взаимодействиями акул и китов, обитающих в южной части Калифорнийского залива. В ходе этих наблюдений океанологи зафиксировали не только частые нападения китов на белых акул, но и четыре случая их охоты на китовых акул, значительно более крупную и беззащитную жертву.
«При нападениях на акул все участники групп косаток бьют акулу таким образом, что она переворачивается кверху брюхом. В результате этого рыба впадает в состояние танатоза, в котором она не может уплыть или погрузиться на большую глубину. Это дает косаткам возможность атаковать область брюшных плавников и съедать самые питательные части тела их гигантской жертвы», — пояснил Ривас.
При этом исследователи обнаружили, что фактически все случаи нападений на китовых акул были совершены одной и той же группой косаток. На это, в частности, указывает схожая тактика нападений, а также то, что на снимках этих инцидентов присутствовал один и тот же кит-самец по кличке Моктезума. По этой причине ученые считают, что это поведение китов является не инстинктивной, а приобретенной формой поведения, что делает ее особенно интересной для дальнейшего изучения.
О китовых акулах.
Китовые акулы (Rhincodon typus) представляют собой самых крупных и долгоживущих рыб на Земле. Их длина составляет около 10−12 м, а масса превышает два десятка тонн. В отличие от прочих акул, эти морские гиганты питаются не мясом других рыб или млекопитающих, а микроскопическим зоопланктоном, из-за чего они не представляют опасности для косаток и прочих китов. Численность китовых акул быстро сокращается в последние десятилетия, в связи с чем они отнесены к числу вымирающих видов.