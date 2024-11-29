На одного конфликтного тигра стало больше в Приморье в результате ДТП

Напоминаем, ещё одного предположительно раненого тигра ловят в окрестностях посёлка Врангель, зверь задавил у местных жителей несколько собак. Подтверждённые факты выхода «хозяина тайги» к территории человека датированы 17 и 24 ноября, а распространившаяся по мессенджерам информация о нападении тигра на подростка оказалась розыгрышем школьников, полиция её официально опровергла. Чтобы обезопасить людей и самого тигра, животное будут отпугивать как можно дальше от населенного пункта, а если этого не удастся сделать — отлавливать, всё необходимое для усыпления и обездвиживания крупного зверя у специалистов есть. Работу затрудняет погода. В условиях отсутствия снежного покрова сложно установить маршрут движения тигра.