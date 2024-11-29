На одного конфликтного тигра стало больше в Приморье в результате ДТП

После аварии хищник убежал в лес. Травмированный зверь может представлять опасность: если травма не позволит ему полноценно охотиться, он будет держаться возле населённых пунктов и стремиться проникнуть на территорию частных дворов в поисках легкой добычи. Пока тигра не нашли и не определили его дальнейшую судьбу, владельцам домашних животных настоятельно рекомендуется не оставлять их на ночь на улице.
«В случае обнаружения тигра в населённом пункте немедленно сообщайте об этом в полицию и Министерство природных ресурсов по телефону горячей линии:
В социальных сетях очевидцы уточняют, что тигр выбежал на дорогу перед автомобилем Honda Fit Shuttle. Тигр сразу же скрылся, а водитель, испугавшись, сообщил о происшествии инспекторам ДПС, дежурившим у автовокзала.
Напоминаем, ещё одного предположительно раненого тигра ловят в окрестностях посёлка Врангель, зверь задавил у местных жителей несколько собак. Подтверждённые факты выхода «хозяина тайги» к территории человека датированы 17 и 24 ноября, а распространившаяся по мессенджерам информация о нападении тигра на подростка оказалась розыгрышем школьников, полиция её официально опровергла. Чтобы обезопасить людей и самого тигра, животное будут отпугивать как можно дальше от населенного пункта, а если этого не удастся сделать — отлавливать, всё необходимое для усыпления и обездвиживания крупного зверя у специалистов есть. Работу затрудняет погода. В условиях отсутствия снежного покрова сложно установить маршрут движения тигра.
Также сообщается о конфликтных тиграх в Хасанском округе. Местный депутат подал запрос главе муниципалитета, чтобы тот обратился в правительство Приморского края за разрешением на отлов проблемных животных.