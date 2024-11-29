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В Ростове отмечают 83 года с момента освобождения города от фашистов

В Ростове-на-Дону проживает 67 ветеранов Великой Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону отмечают 83 года с момента первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Непосредственных участников боевых сражений времен Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. Сейчас рядом с нами — 67 человек, — отметил Алексей Логвиненко.

Он также призвал жителей донской столицы не забывать о наших героях. Если ветеран живет с вами по соседству, найдите минутку заглянуть к нему и выразить свою признательность. Завтра такой возможности может и не быть.

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