Воронежцы выбирают новогодние маршруты

Затем мы отправимся в Карелию — там очень красивый лес, правда мороз довольно сильно кусается, и в Выборг — смотреть старый город и его крепости. Также мы советуем туристам на новогодние праздники посетить Дагестан — там можно покататься на коньках по озеру и полюбоваться каньонами, съездить в Осетию и Ингушетию, где очень красивые зимние горы и интересные башни, или в Адыгею с её полезными термальными источниками. А вот ехать в новогодние праздники на горнолыжные курорты мы не рекомендуем. Цены в этот период поднимаются в три раза — с 15 тыс. до 50 тыс. руб., да и настроение будет испорчено, ведь покататься в удовольствие не получится, так как там собирается очень много людей, и придётся по нескольку часов ждать своей очереди на подъёмник.