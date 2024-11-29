Воронежцы выбирают новогодние маршруты

Как провести зимние каникулы весело, увлекательно, с пользой и, по возможности, без лишних трат, выяснял «АиФ-Воронеж».
«Горящих туров» не бывает.
До Нового года остался всего лишь месяц. И сейчас — самое время «прыгнуть в последний вагон» тем, кто ещё этого не сделал. Тем более что, по утверждению туроператоров, цены ближе к январю ещё подрастут, так как есть спрос, а предложений всё меньше.
«Особенно дорогим выйдет путешествие, если выезд запланирован с 30 декабря по 4 января, — говорит менеджер компании “Воронежтур” Владимир Ерешкин. — Цены на туры в новогодние праздники в 2−3 раза дороже, чем в другие даты. У некоторых туроператоров уже закончились туры, у других ещё что-то есть. При желании всё можно найти, вот только ценники будут другие, поэтому лучше бронировать туры заранее, месяца за четыре. На Новый год “горящих туров” не бывает, потому что всё раскупается. А в этом году спрос на путешествия особенно высокий. Сначала воронежцы боялись ковида, затем их тревожили события, связанные с СВО. Сейчас, видимо, привыкли, адаптировались».
Из зарубежных направлений в этом году особенно популярен Египет, а также Арабские Эмираты и Куба. Причём землетрясения и циклоны на Кубе воронежцев не пугают.
«Часто выбирают для новогоднего путешествия египетские города — Шарм-эль-Шейх или Хургаду. Уже на месте туристы берут экскурсии, но больше их привлекает пляж — в это время года там ещё можно купаться. Турцию на Новый год многие выбирают из-за продуманной развлекательной программы, хотя зимой там прохладно. Да и по цене Турция выходит немного дешевле отдыха в других странах», — добавляет менеджер.
И что же почём? Например, тур на конец ноября в Египет на двоих на 5−6 дней стоит от 200−250 тыс. рублей. В Эмираты — примерно та же сумма, но если в Египте будет «всё включено», то в Эмиратах — двухразовое питание. За тур на Кубу придётся отдать свыше 350 тыс. рублей на двоих, в Хайнань (Китай) — около 300 тыс. рублей, а цены на путешествие во Вьетнам и вовсе начинаются с 400 тыс. рублей.
К Деду Морозу поездом и самолётом.
Новогодние путешествия по России тоже пользуются спросом, хотя цены на внутренний туризм в этом году тоже существенно выросли. Говорят, только Крым не подорожал, но туда по известным причинам не все готовы поехать.
Как и в прежние годы, популярны экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань, а также отдых в отелях с подогреваемым бассейном в Сочи и Абхазии.
Обычно воронежцы путешествуют по России по 4−5 дней. Стоимость новогоднего отдыха на двоих в Сочи в отеле без дороги, еды и какой-либо развлекательной программы сейчас стоит от 15 тыс. рублей за сутки. В Лазаревском такой же отдых обойдётся в 10,5 тыс. рублей. Отдых с новогодней программой начинается от 80 тыс. рублей.
А какой же Новый год без поездки к Дедам Морозам?
«Пользуется спросом не только наш, российский Дед Мороз из Великого Устюга, но и белорусский. К нашему Волшебнику можно добраться из Москвы на поезде, а к белорусскому — на самолёте. Но цены на такие путешествия всегда дорогие и ближе к дате туроператоры их ещё поднимают. Например, в ноябре у нас приобретала тур в Великий Устюг семья из двух взрослых и 8-летнего ребёнка за 65 тыс. рублей, через какое-то время точно такой же тур другой семье, тоже из трёх человек, обошёлся в 90 тыс. рублей. Причём тур — трёхдневный, двое суток из которых семья проведёт в дороге», — приводит пример Владимир Ерешкин.
Скучать не придётся.
Путешествия по родной области обойдутся гораздо дешевле. Тем более что для нынешних новогодних каникул туроператоры постарались разработать насыщенные однодневные экскурсии с праздничным колоритом. Помимо путешествий в Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьбу Веневитиновых, Костомарово, в программы включена гастрономическая составляющая — например, молочная ферма и сыродельный завод «ЭкоНива». Есть в новогодней программе и посещение «одного из самых красивых провинциальных городов Центрального Черноземья начала XVII века, символа плодородия и трудолюбия Русской Земли — города Тамбова», в том числе его Алексеевского дворца, построенного в XIX веке в стиле барокко, классицизма и модерна одновременно. Запланированы также путешествия в Задонск и Липецк с посещением пекарни немецкой семьи с русскими корнями и мастер-классами фирменной булочки. Стоимость таких однодневных туров вместе с обедом — 3,9−4,1 тыс. рублей. Дорого? В ГК «Федерация туризма» отмечают, что ⅔ всех экскурсий у них уже забронировано.
Да и в самом Воронеже будет, куда сходить. Например, наш океанариум подготовил пять новогодних программ для детей разных возрастов с любимыми героями, бумажной дискотекой и подводным Дедом Морозом в окружении удивительных обитателей со всего света. Стоимость билетов на одного взрослого и ребёнка — 2,7 тыс. рублей.
Что касается культурной программы, то, как уже сообщал «АиФ», билеты на многие спектакли в Воронеже давно распроданы. Остаётся только гулять по городу — кстати, в мэрии обещают организовать для отдыхающих несколько десятков районных мероприятий. А ещё власти обещают, что город будет украшен хотя и сдержанно, но красиво. На площади Ленина, как и в прошлом году, воссоздадут сказочный мир Петровской эпохи: установят 19-метровую нарядную ёлку и фотозону из 350 живых елей, аттракцион «Русская горка» и осветительные опоры с чашами «Корабли». Кстати, в прошлом году в дни новогодних праздников центральную площадь посетило более 153 тысяч человек.
Тихо и по-домашнему.
Жительница Воронежа Вероника Ефименко:
"Я считаю, что Новый год нужно отмечать в кругу самых близких тебе людей в уютной домашней обстановке. Моя четырёхлетняя дочь очень ждёт Нового года. В этом году мы обязательно купим живую сосну и вместе нарядим её разноцветным игрушками, а подарки, по доброй традиции, положим под ёлку. Надеюсь, что на зимние каникулы выпадет снег, и мы сможем вылепить снеговика и вдоволь накататься на санках и тюбингах.
В этом году обязательно сходим на площадь Ленина — говорят, в новогодние праздники там очень красиво! Также у нас запланирован поход в Воронежский театр кукол. Обещают праздничное выступление Деда Мороза у ёлки и спектакль. Кстати, несмотря на довольно дорогие билеты, ещё в середине ноября мне с трудом удалось найти свободные места, так что всё лучше делать сильно заранее".
В очереди на подъёмник.
Организатор туров из Воронежа Кристина Вязникова:
«Среди воронежцев огромным спросом для встречи Нового года пользуются Сочи. Салюты, фонтаны, карусели — там доступны многие вещи, которые в Воронеже уже “заморожены”. Я же новый 2025-й год буду встречать с туристами на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Поучаствуем в народном гулянии, посмотрим нарядный город, украшенные ёлки, красивые объекты и будем искать места, где можно… спрятаться от морозов. На новогодних праздниках также побываем в нескольких питерских музеях. Отмечу, что в музеях не принято включать кондиционеры, поэтому зимой ходить по Эрмитажу гораздо комфортнее, чем летом.
Затем мы отправимся в Карелию — там очень красивый лес, правда мороз довольно сильно кусается, и в Выборг — смотреть старый город и его крепости. Также мы советуем туристам на новогодние праздники посетить Дагестан — там можно покататься на коньках по озеру и полюбоваться каньонами, съездить в Осетию и Ингушетию, где очень красивые зимние горы и интересные башни, или в Адыгею с её полезными термальными источниками. А вот ехать в новогодние праздники на горнолыжные курорты мы не рекомендуем. Цены в этот период поднимаются в три раза — с 15 тыс. до 50 тыс. руб., да и настроение будет испорчено, ведь покататься в удовольствие не получится, так как там собирается очень много людей, и придётся по нескольку часов ждать своей очереди на подъёмник.
В Воронежской области я бы с удовольствием посетила Парк альпак в Белом Колодце, где можно сфотографироваться с животными и покормить их с руки. Кроме того, там недавно открыли ещё и Хаски-парк. Это замечательное место для любителей животных и семей с детьми. Так что у воронежцев есть много вариантов, как сделать встречу очередного Нового года запоминающейся".
Где воронежцы планируют встречать Новый год?
Дома — 35%.
На работе — 21%.
На даче — 9%.
В гостях — 6%.
В путешествиях по России — 4%.
В путешествиях за рубежом — 1%.
Не определились — 24%.
По опросу сервиса SuperJob.