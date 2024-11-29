Юных омичей-героев представили к награде

В Законодательном собрании Омской области наградили юных омичей-героев. Ребята спасли людей на пожаре. Памятной медалью Совета Федерации РФ Зза проявленное мужество" были награждены 9 омичей.
В их числе —ученик 9 класса Белостокской средней школы Одесского муниципального района Владислав Воробьев, 11-классник Даниэль Герман и 10-классник Егор Фадин этой же средней школы. Ребята, увидев пожар, не растерялись. Разбудили жильцов горящего дома, помогли им выбраться, сообщили о пожаре, а затем помогли тушить огонь.
Дошкольник Никита Лисюк и первокурсница Сибирского профессионального колледжа София Сенько спасли детей из горящей квартиры.
Первокурсник Сибирского профессионального колледжа Матвей Глущиц, девятиклассник Логиновской средней школы Павлоградского района Бауржан Кажкенов и ученик 7 класса той же школы Бек Максутов участвовали тушении пожара в двухквартирном доме в родном селе. Парни, рискуя жизнью, вынесли из огня имущество одинокой женщины и тушили дом до приезда пожарной команды.
Заслуженные награды юным героям вручили члены Совета Федерации РФ Иван Евстифеев и Дмитрий Перминов и начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов.