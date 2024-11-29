Юных омичей-героев представили к награде

В их числе —ученик 9 класса Белостокской средней школы Одесского муниципального района Владислав Воробьев, 11-классник Даниэль Герман и 10-классник Егор Фадин этой же средней школы. Ребята, увидев пожар, не растерялись. Разбудили жильцов горящего дома, помогли им выбраться, сообщили о пожаре, а затем помогли тушить огонь.