Неизвестный объект заметили в небе над Тайшетом 28 ноября

В Тайшете Иркутской области вечером 28 ноября увидите ли настоящее редкое явление. Неопознанный летающий объект был в поле видимости около 10 секунд. Ярко-белый шар про скользил по небосклону и скрылся. Об этом сообщает ИА «Тайшет 24».
— Однозначно утверждать, что именно это было — метеорит, болид, комета или астероид — весьма затруднительно, поскольку для этого необходимо обладать специальными знаниями, — пишет информационное агентство.
Запечатлеть необычное явление удалось одному из сибиряков на камеру видеорегистратора. В социальных сетях сразу появилось множество теорий о том, что же это могло быть: комета, метеорит или болид. Некоторые шутят про инопланетян. Хоть объект пролетел на большом расстоянии, можно предугадать место падения. Конечно, если он полностью не сгорел в атмосфере.