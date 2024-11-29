Неизвестный объект заметили в небе над Тайшетом 28 ноября

Запечатлеть необычное явление удалось одному из сибиряков на камеру видеорегистратора. В социальных сетях сразу появилось множество теорий о том, что же это могло быть: комета, метеорит или болид. Некоторые шутят про инопланетян. Хоть объект пролетел на большом расстоянии, можно предугадать место падения. Конечно, если он полностью не сгорел в атмосфере.