В Минтруде РТ рассказали, где работают вахтовики из Татарстана

За пределами Татарстана на сегодняшний день трудятся более 30 тыс. жителей, или 1,5% от общей численности занятого населения республики. Это люди, работающие вахтовым методом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ, сославшись на сведения Росстата.