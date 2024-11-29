Граждане Беларуси не будут сдавать биометрические данные в аэропортах Москвы

В МИД России сообщили, что граждане Беларуси не будут сдавать биометрические данные в московских аэропортах, пишет БелТА.
С 1 декабря все иностранные граждане, въезжающие в Россию через московские аэропорты, будут обязаны сдавать биометрические данные, но не граждане Беларуси.
Как известно, правительство России приняло постановление о проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Такой эксперимент пройдет в два этапа. Первый — с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года. В это время будет осуществляться сбор биометрических персональных данных иностранных граждан, а именно фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека.