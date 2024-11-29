Граждане Беларуси не будут сдавать биометрические данные в аэропортах Москвы

Такой эксперимент пройдет в два этапа. Первый — с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года. В это время будет осуществляться сбор биометрических персональных данных иностранных граждан, а именно фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека.