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Граждане Беларуси не будут сдавать биометрические данные в аэропортах Москвы

Белорусы не будут сдавать биометрические данные в московских аэропортах.

Источник: Комсомольская правда

В МИД России сообщили, что граждане Беларуси не будут сдавать биометрические данные в московских аэропортах, пишет БелТА.

С 1 декабря все иностранные граждане, въезжающие в Россию через московские аэропорты, будут обязаны сдавать биометрические данные, но не граждане Беларуси.

Как известно, правительство России приняло постановление о проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Такой эксперимент пройдет в два этапа. Первый — с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2025 года. В это время будет осуществляться сбор биометрических персональных данных иностранных граждан, а именно фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека.