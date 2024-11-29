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В новосибирском Минздраве сообщили об увеличении доли женщин с ВИЧ

При этом общее количество заболевших снизилось.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области ВИЧ-инфекцией женщины стали заражаться чаще. Как сообщили в региональном Минздраве, при этом общее количество инфицированных снизилось по сравнению с 2018 годом.

— В последние 7, примерно, лет мы наблюдаем феминизацию ВИЧ-инфекции. Если в 2017−2016 году среди пациентов, которые состоят на диспансерном учёте, доля женщин была не более 30%, то сегодня показатели женщин приближаются к 50%, — информирует главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин.

На сегодняшний день в терапии находятся 25 тысяч жителей Новосибирской области. Примерно 60% ВИЧ-инфицированных — люди в возрасте от 30−45 лет. При этом пациенты могут оставаться социально-активными людьми, что говорит об эффективности лечения.

здоровье