В новосибирском Минздраве сообщили об увеличении доли женщин с ВИЧ

— В последние 7, примерно, лет мы наблюдаем феминизацию ВИЧ-инфекции. Если в 2017−2016 году среди пациентов, которые состоят на диспансерном учёте, доля женщин была не более 30%, то сегодня показатели женщин приближаются к 50%, — информирует главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин.