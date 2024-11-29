Семь работников из Братска получили досрочную пенсию благодаря прокуратуре

В Братске Иркутской области семь работников предприятия смогли получить досрочную пенсию благодаря прокуратуре. Сибиряки трудились в организации в тяжелых условиях суммарно более 20 лет. Но в назначении пенсии им отказали из-за того, что предприятие не отнесли к связанным с такими условиями. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.