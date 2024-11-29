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Семь работников из Братска получили досрочную пенсию благодаря прокуратуре

Сибиряки работали в тяжелых условиях суммарно более 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Братске Иркутской области семь работников предприятия смогли получить досрочную пенсию благодаря прокуратуре. Сибиряки трудились в организации в тяжелых условиях суммарно более 20 лет. Но в назначении пенсии им отказали из-за того, что предприятие не отнесли к связанным с такими условиями. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— В спорные периоды предприятие по общероссийскому классификатору не относилось к предприятиям, на которых осуществлялась деятельность с тяжелыми условиями труда. Однако вопросы подтверждения наличия таких условий относятся к компетенции администрации предприятия, — пояснили в ведомстве.

После внесения надзорным ведомством представления нанимателю, счета работников приравняли к тяжелым условиям труда. Это и позволило им выйти на досрочную пенсию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области на пожаре в квартире погибла пенсионерка. Пламя появилось из-за неисправности печного отопления.