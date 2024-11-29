Новую школу открыли в Дзержинском районе Новосибирска

На месте старой школы в Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиастроителей, 16 построили новое учебное четырехэтажное заведение с двумя крыльями, которое рассчитано на 825 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Сейчас в школе № 57 сделали просторные классы, столовую на 400 человек, библиотеку, актовый зал и спортивные залы.
Также в каждом крыле для школьников оборудована зона отдыха.
Напомним, что в 2025 году в Новосибирске откроется учебно-исследовательская станция СКИФ-НГУ.