Новую школу открыли в Дзержинском районе Новосибирска

На месте старой школы в Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиастроителей, 16 построили новое учебное четырехэтажное заведение с двумя крыльями, которое рассчитано на 825 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.