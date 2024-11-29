Жителя Бухары, оскорбившего певицу Канизу, оштрафовали на 6,8 миллиона сумов

«Поверьте, если бы женщина стояла против меня, я бы могла это понять. Но если мужчина, называя себя мусульманином, без причины оскорбляет узбекскую женщину, да ещё и доводит дело до суда — это, по-вашему, поступок мусульманина? Я никогда бы не хотела дойти до такого. Судиться с соотечественником, с человеком своей нации — это для меня крайне болезненная ситуация», — отметила артистка.