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Жителя Бухары, оскорбившего певицу Канизу, оштрафовали на 6,8 миллиона сумов

Певица Каниза (Шахризода Ахмедова) выиграла суд против жителя Бухары, который оставлял оскорбительные комментарии в её адрес в социальных сетях.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 41 Кодекса об административной ответственности (оскорбление). Ему был назначен штраф в размере 6,8 миллиона сумов.

Выступая в суде, певица отметила, что каждый человек должен уважать других и не допускать необоснованных оскорблений.

«Если вы меня не знаете, я никого за такое не прощу. Они использовали слова, которые оскорбляли мою честь, и я не могла оставить это незамеченным», — заявила Каниза.

Она также выразила своё возмущение тем, что мужчина, называя себя мусульманином, позволил себе оскорбить женщину.

«Поверьте, если бы женщина стояла против меня, я бы могла это понять. Но если мужчина, называя себя мусульманином, без причины оскорбляет узбекскую женщину, да ещё и доводит дело до суда — это, по-вашему, поступок мусульманина? Я никогда бы не хотела дойти до такого. Судиться с соотечественником, с человеком своей нации — это для меня крайне болезненная ситуация», — отметила артистка.

Певица также напомнила, что Узбекистан — демократическая страна, где свобода самовыражения и творчества не запрещены.

«Если бы наши законы запрещали современную одежду или танцы, у нас вообще не было бы артистов», — подчеркнула она.

Каниза обратилась к обществу с призывом прекратить распространять ненависть и тратить время на негатив.

«Люди, прошу вас, вместо того чтобы “съедать друг друга”, платить штрафы и терять время, давайте заниматься полезными делами. Деньги, которые вы платите в качестве штрафов, лучше раздавать нуждающимся вокруг нас», — добавила она.

штрафы