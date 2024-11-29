Волгоградские врачи спасли пациента после 21 минуты клинической смерти

«Вызов поступил в 8.08 с жалобами на боль в груди», — сообщил врач скорой помощи подстанции № 1 ГБУЗ «КССМП» города Волжского Евгений Ли. — По прибытии мы диагностировали инфаркт миокарда. У пациента сразу наступила остановка кровообращения и дыхания. Мы немедленно начали реанимационные мероприятия, вызвав еще одну врачебную бригаду скорой помощи для продолжения работы. Реанимация длилась 21 минуту, после чего восстановилось самостоятельное кровообращение, а затем и дыхание. Пациент был доставлен в больницу имени Фишера в тяжелом, но стабильном состоянии".