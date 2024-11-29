Волгоградские врачи спасли пациента после 21 минуты клинической смерти

Мужчина провел 21 минуту в состоянии клинической смерти, но в итоге смог выжить.
Сейчас Максиму предстоит долгий путь реабилитации. Он уже может обслуживать себя и общаться, а его речь полностью восстановилась и частично вернулась память. Глядя на этого крепкого мужчину, сложно поверить, что он буквально вчера едва не ушел из жизни.
«Мне было страшно… Я очнулся и ничего не помню, врачи сказали, что у меня был инфаркт», — медленно рассказывает Максим.
После реанимации пациенты часто ничего не помнят о том, как все начиналось — как пришел с работы, почувствовал боль в груди и упал. Однако те, кто проводил реанимацию, помнят все детали.
«Вызов поступил в 8.08 с жалобами на боль в груди», — сообщил врач скорой помощи подстанции № 1 ГБУЗ «КССМП» города Волжского Евгений Ли. — По прибытии мы диагностировали инфаркт миокарда. У пациента сразу наступила остановка кровообращения и дыхания. Мы немедленно начали реанимационные мероприятия, вызвав еще одну врачебную бригаду скорой помощи для продолжения работы. Реанимация длилась 21 минуту, после чего восстановилось самостоятельное кровообращение, а затем и дыхание. Пациент был доставлен в больницу имени Фишера в тяжелом, но стабильном состоянии".
Каждая секунда и действия в тот вечер были критически важны. К счастью, на пути к больнице не было задержек, и в приемном отделении все было готово для спасения жизни пациента.
«В приемном отделении его встречали реаниматолог и дежурный кардиолог. Я была на дежурстве в тот день, — рассказала Грета Саргсян, заведующая кардиологическим отделением. — Пациент был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме, поэтому его сразу госпитализировали в реанимацию».
Врачи срочно провели коронографию с последующим стентированием, что позволило удалить тромбы из сосудов сердца и восстановить кровоток.
«После введения адреналина у него развилась мерцательная аритмия, но с помощью кордарона мы ее купировали. Благодаря слаженным действиям двух бригад скорой помощи и врачей больницы состояние пациента стабилизировалось», — пояснила доктор.
Максим провел четыре дня в реанимации и, когда его состояние значительно улучшилось, был переведен в общую палату кардиологии. Врачи сообщили жене пациента о его состоянии, и она прилетела из Томска в Волгоград первым рейсом.
«Мой муж работал здесь вахтовым методом, — рассказала Вероника Панькова. — Мы с сыном очень благодарны всем, кто спас моего мужа. Вы вернули его к жизни! Огромная благодарность врачам Волжского!».
Этот редкий случай, когда пациент вернулся к жизни после 21 минуты клинической смерти, врачи называют настоящим чудом, которое стало возможным благодаря высокопрофессиональным действиям медиков. Максим Кравчук уже вернулся в Томск с женой и сыном.