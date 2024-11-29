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Ростовчанам медик Курачинова назвала причины рака глаза

Жителям Ростовской области, рассказали о причинах появления рака глаза.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области медик назвала причины рака глаза. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на офтальмолога Зарину Курачинову.

По словам медика, основной причиной онкологии является размытое зрение, появление пятен или светящихся точек. Симптомом болезни также является «выход» из глазницы.

— Боль в глазу или вокруг него. Часто боль возникает, если опухоль растет и оказывает давление на окружающие ткани. Пятна или светящиеся точки перед глазами. Это может быть связано с опухолью, которая воздействует на сетчатку, — добавила Курачинова.