Ростовчанам медик Курачинова назвала причины рака глаза

— Боль в глазу или вокруг него. Часто боль возникает, если опухоль растет и оказывает давление на окружающие ткани. Пятна или светящиеся точки перед глазами. Это может быть связано с опухолью, которая воздействует на сетчатку, — добавила Курачинова.