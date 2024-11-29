Лепс устроил собственные похороны на концерте в Самаре

Григорий Лепс на концерте в Самаре интересным образом отреагировал на подарок, врученный ему поклонниками. В качестве подарка он получил собственный портрет в полный рост в стиле «а-ля 90-е». Портрет вручил мужчина с характерной внешностью «уважаемого человека».