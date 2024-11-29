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Лепс устроил собственные похороны на концерте в Самаре

Причиной импровизации стал подарок, преподнесенный поклонниками известного российского певца.

Источник: Аргументы и факты

Григорий Лепс на концерте в Самаре интересным образом отреагировал на подарок, врученный ему поклонниками. В качестве подарка он получил собственный портрет в полный рост в стиле «а-ля 90-е». Портрет вручил мужчина с характерной внешностью «уважаемого человека».

Маэстро подарок принял неохотно, заявив: «Вся страна знает, как я люблю свои портреты».

А далее, под известный похоронный марш, взяв букет красных роз, он изобразил сценку из траурной процессии на собственных похоронах, сообщает 63.ru.

В зале раздались крики — «Браво!». А вот в комментариях самарцы высказали противоположное мнение, резко не одобрив поведение артиста. По их мнению, таким образом он обидел зрителей, искренне попытавшихся его отблагодарить.

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