ГАИ рекомендует пешеходам использовать фликеры из-за непогоды

Там обратили внимание, что по стране уже выпали или прогнозируются осадки: дожди, мокрый снег. Водителям в таких условиях нужно выбирать безопасную скорость, держать максимальную дистанцию по отношению к транспортным средствам, едущим впереди. Также стоит избегать резких торможений и маневров, по возможности отказаться от обгонов.