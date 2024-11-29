ГАИ рекомендует пешеходам использовать фликеры из-за непогоды

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения проявлять максимум осторожности из-за ухудшении погоды, заявили в ГАИ.
Там обратили внимание, что по стране уже выпали или прогнозируются осадки: дожди, мокрый снег. Водителям в таких условиях нужно выбирать безопасную скорость, держать максимальную дистанцию по отношению к транспортным средствам, едущим впереди. Также стоит избегать резких торможений и маневров, по возможности отказаться от обгонов.
«Следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов, на закруглениях дорог. Обязательно использование ремней безопасности как на передних, так и на задних сиденьях всех транспортных средств, оборудованных ими», — подчеркнули в дорожной милиции.
Пешим участникам движения надо проявить особую внимательность при переходе дорог. Видимость сейчас может ухудшаться из-за осадков, облачности. Кроме того, необходимо помнить о более коротком световом дне.
Все эти факторы говорят в пользу того, что в нынешний период года нужно использовать светоотражающие элементы. С ними пешеход виден водителю издалека.
Синоптики ранее обещали на пятницу, 29 ноября, туман, облачную погоду, снег, мокрый снег и дожди. Температура воздуха — от −1°С до +7°С. Из-за погодных условий объявлен желтый уровень опасности.