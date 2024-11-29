Главные новости 29 ноября 2024 года

В Тбилиси полицейские водометами и слезоточивым газом разогнали протестующих, вышедших на митинг против заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз. Оппозиция не согласна с решением властей о приостановке до 2028 года процесса интеграции страны в ЕС.