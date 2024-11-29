Главные новости 29 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 ноября 2024 года.
Атаке беспилотников ВСУ подверглись шесть регионов России
За прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 47 украинских БПЛА самолетного типа над территориями шести российских субъектов. Беспилотники ликвидировали над Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.
Министр оборон РФ прибыл в КНДР для переговоров
В Минобороны сообщили о ранее не анонсированном визите главы ведомства Андрея Белоусова в КНДР. В программе поездки — встречи с представителями военного и военно-политического руководства республики.
Армия Сирии начала контрнаступление на боевиков под Алеппо
В Сирии правительственные войска контратакуют позиции вооруженных группировок, которые 27 ноября нарушили договор о деэскалации и нанесли удары по населенным пунктам в районе Алеппо и Идлиба. Телеканал Al Mayadeen сообщает о том, что армии Сирии удалось вернуть контроль над несколькими позициями.
В Грузии полиция подавила протест против паузы в переговорах по вступлению в ЕС
В Тбилиси полицейские водометами и слезоточивым газом разогнали протестующих, вышедших на митинг против заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз. Оппозиция не согласна с решением властей о приостановке до 2028 года процесса интеграции страны в ЕС.
Производители молока и ретейлеры договорились о снижении цен на молоко и масло
В ряде торговых сетей России до 15% снизятся цены на социально значимые продукты питания, в том числе на сливочное масло и молоко. Договоренность об удешевлении товаров достигли производители и ретейлеры.