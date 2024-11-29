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Главные новости 29 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 29 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 ноября 2024 года.

Атаке беспилотников ВСУ подверглись шесть регионов России

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

За прошедшую ночь силы ПВО нейтрализовали 47 украинских БПЛА самолетного типа над территориями шести российских субъектов. Беспилотники ликвидировали над Ростовской, Брянской, Белгородской, Воронежской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Министр оборон РФ прибыл в КНДР для переговоров

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Минобороны сообщили о ранее не анонсированном визите главы ведомства Андрея Белоусова в КНДР. В программе поездки — встречи с представителями военного и военно-политического руководства республики.

Армия Сирии начала контрнаступление на боевиков под Алеппо

Источник: Reuters

В Сирии правительственные войска контратакуют позиции вооруженных группировок, которые 27 ноября нарушили договор о деэскалации и нанесли удары по населенным пунктам в районе Алеппо и Идлиба. Телеканал Al Mayadeen сообщает о том, что армии Сирии удалось вернуть контроль над несколькими позициями.

В Грузии полиция подавила протест против паузы в переговорах по вступлению в ЕС

В Тбилиси полицейские водометами и слезоточивым газом разогнали протестующих, вышедших на митинг против заморозки переговоров о вступлении в Евросоюз. Оппозиция не согласна с решением властей о приостановке до 2028 года процесса интеграции страны в ЕС.

Производители молока и ретейлеры договорились о снижении цен на молоко и масло

В ряде торговых сетей России до 15% снизятся цены на социально значимые продукты питания, в том числе на сливочное масло и молоко. Договоренность об удешевлении товаров достигли производители и ретейлеры.