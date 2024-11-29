Трупы сожителей нашли в лесу Могилевской области — они замерзли насмерть

Замерзшие тела 70-летнего мужчины и его 58-летней сожительницы были обнаружены в лесу Могилевской области, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси.
Тела мужчины и женщины в конце октября на лесной дороге вблизи деревни Клепчаный Мост увидел водитель трактора. Прибывшие медики констатировали смерть обоих.
Сообщается, что Осиповичским районным отделом Следственного комитета проводится по данному факту проверка. Установили, что в лесу были найдены 70-летний житель деревни и его 58-летняя сожительница.
«За день до этого они отправились в соседнюю деревню в магазин за продуктами, однако домой не вернулись. Нашли их утром следующего дня», — говорится в сообщении.
В результате судебных медицинских экспертиз было установлено, что мужчина и женщина скончались от общего переохлаждения организма в результате стойкого длительного воздействия низкой температуры окружающей среды.
Кроме того, в крови женщины обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле, у мужчины — в концентрации 2,7 промилле.
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