Ученые впервые создали открытую среду для быстрого контекстного обучения с подкреплением

«Мы пришли в область контекстного обучения с подкреплением, когда она еще зарождалась, и поэтому не нашли ни одного подходящего инструмента для оценки новых идей. Стало понятно, что это проблема для многих специалистов, а значит, она должна быть решена одной из первых. Поэтому появился XLand-MiniGrid. Наша работа сразу привлекла внимание других исследователей в области», — рассказал исследователь научной группы AI Alignment (входит в T-Bank AI Research) Вячеслав Синий.