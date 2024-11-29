На улице холодно и сыро, а в домах ещё и темно: жители Кишинева останутся без света

Буюканы:
- ул. Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, пер. Пьетрэрией, 19, К. Ешилор, 30, 30D, 30E, 30G, 30J, 30V, 34−36, 91, И. Прункул — с 09:00 до 17:00.
- ул. Алба-Юлия, 17A, Г. Тофан, 4, 4/1, 6, 6A, Липкань, 1, 7, пер. Липкань, 5, 9, Парис, 32/2, 34/2, 34/3, 34/7, 39/1, Сучевица, 31, 34, 41, 43 — с 14:00 до 17:00.
Центр:
- ул. 31 Августа, 101/1, Г. Асаки, 27, 31, 31A, 31B, 33, 33/1, 35, 37/1, 37/2, 43, 47, 49A, 53, 53/1, 53/2, M. Ломоносова, 8, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 40/2, В. Короленко, 3/2 — с 08:50 до 13:00.
- ул. Г. Асаки, 34, 38/1, 38/1A, 40/3, 42, 42/2, 42/3, 44, 44/3, Г. Гросу, 4, 4/2, T. Георге, 2B, 3 — с 13:00 до 17:00.
- ул. 31 Августа, 87, В. Александри, 64 — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
- ул. Узинелор, 104 (небытовые потребители) — с 10:00 до 11:00.
Рышкановка:
- ул. Албишоара, 72/2, 72/3, 76/1, Крамей, 11−13, 22, пер. 3 Крамей, 4, 9, 15, 9, 16−30, И. Заикин, 58, 64, 70−84, M. луй Бурчел, 9, 23, 27, 35, 35A, 39−51 — с 09:00 до 17:00.
- ул. Студенческая, 17, 25 — с 09:20 до 12:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.