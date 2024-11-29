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В Краснодаре изменились сроки открытия елочных базаров

В Краснодаре перенос даты открытия елочных базаров с 1 декабря на середину месяца связан с теплой погодой, затрудняющей хранение хвойных деревьев. Решение принято предпринимателями в соответствии с требованиями по качеству реализации праздничной продукции.

Источник: Новая Кубань

Как сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская, о точной дате начала работы базаров будет объявлено позже. В городе планируется открыть 42 точки продажи новогодних деревьев. На елочных базарах будут представлены как российские ели и сосны из разных регионов страны, так и импортные деревья из Европы — Дании, Эстонии и Голландии. Цены на хвойные деревья будут фиксированными за единицу, а не зависеть от их высоты.

Параллельно в гипермаркетах города уже стартовали продажи искусственных елок. Их стоимость варьируется в зависимости от размеров, материала, цветового оформления и декора. Также представлен широкий ассортимент новогодних украшений.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что Рождественская ярмарка на Пушкинской площади откроется 20 декабря. Она будет работать до 12 января, предлагая сувениры и фермерские продукты.