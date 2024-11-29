Олбани
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр города чистят отлично, а вот дворы все также утопают в снегу в Хабаровске: фото

Борьба со снегом в Хабаровске продолжается.

25

Как заверяет мэрия, вчера количество техники увеличили до 63 единиц, это должно разгрузить все также актуальную проблему.

Сегодня сотрудники мэрии проверили качество работ по уборке снега на улицах города и отметили, что продолжать надо в том же духе.

Между тем, коммунальщики ликвидируют последствия циклона во дворах, но они, по сравнению с красной линией, совсем не блещут чистотой, и, видимо, не скоро порадуют пешеходов и водителей. А пока полюбуемся на вылизанные участки дорог в центре города.

ЖКХ