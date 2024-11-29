Центр города чистят отлично, а вот дворы все также утопают в снегу в Хабаровске: фото

Между тем, коммунальщики ликвидируют последствия циклона во дворах, но они, по сравнению с красной линией, совсем не блещут чистотой, и, видимо, не скоро порадуют пешеходов и водителей. А пока полюбуемся на вылизанные участки дорог в центре города.