Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16-летнего участника опасного заезда на квадроцикле нашли в Иркутске

С подростком провели профилактическую беседу.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Госавтоинспекторы Иркутска во время мониторинга социальных сетей нашли видеоролик, в котором видно, как несколько молодых людей на квадроциклах совершали опасные маневры во время движения, тем самым провоцировали аварийные ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, одного из участника инцидента уже установили, им оказался 16-летний подросток.

— Несовершеннолетнего вместе с матерью вызвали в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснения. Установлено, что у юноши имеется водительское удостоверение категории «А1», а также необходимые документы для управления квадроциклом, — уточнили в ведомстве.

С подростком провели профилактическую беседу и показали видеоматериалы с мест аварий с приведением статистики ДТП. Кстати, юноша сообщил, что участников видео не знает, встретил впервые. Их поиски продолжаются.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь работников из Братска получили досрочную пенсию благодаря прокуратуре.