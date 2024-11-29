16-летнего участника опасного заезда на квадроцикле нашли в Иркутске

Госавтоинспекторы Иркутска во время мониторинга социальных сетей нашли видеоролик, в котором видно, как несколько молодых людей на квадроциклах совершали опасные маневры во время движения, тем самым провоцировали аварийные ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, одного из участника инцидента уже установили, им оказался 16-летний подросток.