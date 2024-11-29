16-летнего участника опасного заезда на квадроцикле нашли в Иркутске

Госавтоинспекторы Иркутска во время мониторинга социальных сетей нашли видеоролик, в котором видно, как несколько молодых людей на квадроциклах совершали опасные маневры во время движения, тем самым провоцировали аварийные ситуации. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, одного из участника инцидента уже установили, им оказался 16-летний подросток.
— Несовершеннолетнего вместе с матерью вызвали в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснения. Установлено, что у юноши имеется водительское удостоверение категории «А1», а также необходимые документы для управления квадроциклом, — уточнили в ведомстве.
С подростком провели профилактическую беседу и показали видеоматериалы с мест аварий с приведением статистики ДТП. Кстати, юноша сообщил, что участников видео не знает, встретил впервые. Их поиски продолжаются.
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