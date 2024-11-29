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Будет холодно: синоптики рассказали о погоде в выходные

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные, который не порадует любителей тепла. Узбекистан ожидает похолодание, дожди, а в некоторых регионах даже снег.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 89% 749 мм рт. ст. +2°
Источник: Vaib.Uz

Дожди и снег: что нас ждет?

После нескольких дней сухой и теплой погоды в страну начала проникать влажная и холодная воздушная масса с районов Каспийского моря.

С 29 ноября по всей территории Узбекистана временами будут идти дожди, местами сильные. С 30 ноября по 1 декабря в отдельных регионах дождь может перейти в снег.

В предгорных и горных районах с 29 ноября по 1 декабря прогнозируются селевые явления. На равнинных территориях возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплениям.

Температура: от тепла к холоду

Температура воздуха постепенно снизится:

  • 28 ноября: днем 20−23 градусов тепла.
  • 29 ноября: днем 10−15 градусов тепла.
  • 1 декабря: днем 3−8 градусов тепла.

Ночью температура в среднем будет колебаться в пределах 5−7 градусов тепла.

В некоторых районах возможны усиления ветра до 13−18 м/с. Это может осложнить погодные условия.

Погода в Ташкенте

В столице также ожидается переменчивая погода:

С 29 ноября по 1 декабря временами дождь. 1 декабря не исключён переход дождя в снег.

Температура:

  • 29 ноября: 13−15 градусов тепла.
  • 30 ноября: 7−9 градусов тепла.
  • 1 декабря: 5−7 градусов тепла.

Синоптики призывают быть внимательными, особенно в предгорных и горных районах, а также учитывать вероятность подтоплений и сильного ветра. Подготовьтесь к непогоде и одевайтесь теплее!