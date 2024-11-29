Будет холодно: синоптики рассказали о погоде в выходные

Дожди и снег: что нас ждет?
После нескольких дней сухой и теплой погоды в страну начала проникать влажная и холодная воздушная масса с районов Каспийского моря.
С 29 ноября по всей территории Узбекистана временами будут идти дожди, местами сильные. С 30 ноября по 1 декабря в отдельных регионах дождь может перейти в снег.
В предгорных и горных районах с 29 ноября по 1 декабря прогнозируются селевые явления. На равнинных территориях возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплениям.
Температура: от тепла к холоду
Температура воздуха постепенно снизится:
- 28 ноября: днем 20−23 градусов тепла.
- 29 ноября: днем 10−15 градусов тепла.
- 1 декабря: днем 3−8 градусов тепла.
Ночью температура в среднем будет колебаться в пределах 5−7 градусов тепла.
В некоторых районах возможны усиления ветра до 13−18 м/с. Это может осложнить погодные условия.
Погода в Ташкенте
В столице также ожидается переменчивая погода:
С 29 ноября по 1 декабря временами дождь. 1 декабря не исключён переход дождя в снег.
Температура:
- 29 ноября: 13−15 градусов тепла.
- 30 ноября: 7−9 градусов тепла.
- 1 декабря: 5−7 градусов тепла.
Синоптики призывают быть внимательными, особенно в предгорных и горных районах, а также учитывать вероятность подтоплений и сильного ветра. Подготовьтесь к непогоде и одевайтесь теплее!