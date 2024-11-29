Олбани
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Традиционные сельхозярмарки пройдут в Казани 30 ноября

Торговлю проведут с 6:00 до 13:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра в столице РТ пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, товары для нужд подсобного хозяйства по ценам до 15% ниже розничных.

Авиастроительный район.

ул. Дементьева, 7.

ул. Ленинградская, 27.

Ново-Савиновский район.

ул. Академика Лаврентьева, 10.

пр. Х. Ямашева, 71а.

Советский район.

ул. Аграрная, 2.

ул. Липатова, 7.

Кировский район.

ул. Батыршина, 20.

ул. Краснококшайская, 150/2.

ул. Революционная, 12.

Вахитовский район пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан.

Приволжский район.

пр. Победы, 46 В.

ул. Ю. Фучика, 64.

В жилом районе Салават Купере ярмарка состоится на парковке торгового центра по адресу: поселок Осиново, ул. Садовая, 9.

Для жителей поселка Северный торговлю проведут в воскресенье на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

На площадках проверяют соблюдение ветеринарно-санитарных требований. Узнать подробности можно по телефону горячей линии: +7 (843)223−27−72 (доб.84331).

Напомним, в октябре за четыре дня работы сельхозярмарок была реализована продукция на 170,1 млн рублей. Чаще всего покупатели приобретали овощи (221,8 тонны) и мясо (61,8 тонны).

торговля