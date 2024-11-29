Показывает клыки и пьет витамины: леопард из РФ прижился в Минске (видео)

В отличие от амурского тигренка Синдбада, который тоже в этом году эмигрировал из России, леопард Порш гораздо чаще радует своим появлением посетителей.
Как утверждают работники столичного зоопарка, Поршу — не более 4 лет. Кроме него, здесь проживает еще один такой хищник — 17-летний леопард по кличке Лео. К слову, в неволе эти дикие кошки живут до 20 лет.
«Леопарда к нам привезли из России, из “Дома тигра”. Его адаптация прошла достаточно хорошо. Он не очень любит публику и до сих пор показывает свои клыки, особенно на камеру — таким образом демонстрирует свой характер», ― рассказала методист просветительского отдела Минского зоопарка Ксения Лазовская.
По приезду хищник месяц находился на карантине, после чего начал осваиваться в вольере. Работники зоопарка уже подготовили домик Порша к зиме ― поставили ультрафиолетовые лампы, тем самым утеплив его. Позаботились они и о самом хищнике ― с наступлением холодов ему начали давать витамины и минералы.
«Не только люди укрепляют иммунитет осенью, животные тоже», ― объяснила Лазовская.
Ежедневно Порш получает до 6 кг мяса. В основном его кормят говядиной или говяжьим сердцем. Устраивают леопарду и разгрузочные дни ― тогда в рационе появляется курица или кролик.
Этим летом в столичном зоопарке поселился еще один хищник из России ― тигренок по кличке Синдбад из Хабаровского края. За полгода пребывания в столичном зоопарке он так и не поменял свои привычки ― по-прежнему тигренок крайне редко выходит из своего укрытия.
«Нельзя сказать, что он не прижился. Просто у него такая особенность характера ― видимо, любит посидеть у себя в тепле. У нас еще есть взрослая тигрица Ярослава, но мы их решили не знакомить, так как она может и плохо отреагировать на него», ― отметила Лазовская.