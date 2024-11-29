Показывает клыки и пьет витамины: леопард из РФ прижился в Минске (видео)

«Нельзя сказать, что он не прижился. Просто у него такая особенность характера ― видимо, любит посидеть у себя в тепле. У нас еще есть взрослая тигрица Ярослава, но мы их решили не знакомить, так как она может и плохо отреагировать на него», ― отметила Лазовская.