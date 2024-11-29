В Казани ограничили движение на улице Фермское шоссе из-за воды на дороге

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, было принято решение ограничить движение на улицу Оренбургский проезд. Со стороны улицы Булатова организовали разворот с перенаправлением движения в сторону Проспекта Победы, чтобы избежать последствий при движении на спуск на улицу Фермское шоссе.