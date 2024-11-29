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Эксперты сказали, сколько предстоящей зимой будут стоить овощи в Беларуси

Эксперты рассказали, сколько предстоящей зимой будут стоить огурцы, лук и картошка.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт объяснил, что для постоянного обеспечения белорусов овощами и фруктами, их будут поставлять в магазины из стабфондов, а цены будут регулировать, пишет БелТА.

Сообщается, что с 1 декабря заложенные в стабфонды овощи и фрукты начнут поставлять в магазины: картофель, морковь и свеклу — до 31 мая, капусту, яблоки и лук — до 30 апреля.

Как известно, в рационах белорусов не хватает овощей и фруктов, их объем потребления составляет 70−80% медицинской нормы.

Завсектором ценообразования и антимонопольного регулирования Института экономики НАН Алла Тетёркина объясняет, что для достижения 100% нормы, требуются гарантированные поставки овощей и фруктов в магазины и поддержание платежеспособного спроса. Поэтому и созданы стабилизационные фонды.

Чтобы цены были доступные, 16 октября 2024 года были внесены изменения в постановление Совмина от 19 октября 2022 года № 713 «О системе регулирования цен». Оно предусматривает предельные максимальные розничные и отпускные цены на плодоовощную продукцию.

Например, килограмм картофеля в декабре 2024 года в магазинах не должен стоить больше 1 рубля 6 копеек, а в мае — 1 рубля 16 копеек. Лук не может стоить больше 1,56 ₽ в декабре и 2,04 — в мае.

Что касается огурцов, то Алла Тетёркина объяснила, что это тепличные овощи, поэтому самыми дорогими они будут в декабре — январе.

— Однако даже на пике стоимости цена огурца не должна подняться выше 9 рублей за кило. В феврале — марте он подешевеет, в апреле допускается незначительный рост цены, а в мае — снижение, — уточнила специалист.

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