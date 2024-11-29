Тренер «Спартака» нанес имуществу «Ростов Арены» ущерб в размере около 70 тысяч рублей

Деян Станкович эмоционально отреагировал на решение главного арбитра матча Сергея Карасева, который прервал атаку «красно-белых» во время ответного матча ¼ финала Кубка России по футболу Пути РПЛ против «Ростова». Тренер ударил кулаком по стеклу и пробил в нем дыру, после чего саркастически улыбнулся судье и поаплодировал ему. После матча он извинился и заявил, что готов возместить причиненный ущерб.
«На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили… Этот элемент стоит порядка 66−70 тысяч рублей», — сказал коллегам Геннадий Попов.
Он добавил, что претензий не имеет.
Напомним, матч «Ростов» — «Спартак» прошел в донской столице и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.