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Тренер «Спартака» нанес имуществу «Ростов Арены» ущерб в размере около 70 тысяч рублей

Ростовская область, 29 ноября 2024. DON24.RU. Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович нанес имуществу «Ростов Арены» ущерб в размере около 70 тысяч рублей, разбив элемент скамейки запасных. Сумму ущерба «Матч ТВ» уточнил директор стадиона «Ростов Арена» Геннадий Попов.

Деян Станкович эмоционально отреагировал на решение главного арбитра матча Сергея Карасева, который прервал атаку «красно-белых» во время ответного матча ¼ финала Кубка России по футболу Пути РПЛ против «Ростова». Тренер ударил кулаком по стеклу и пробил в нем дыру, после чего саркастически улыбнулся судье и поаплодировал ему. После матча он извинился и заявил, что готов возместить причиненный ущерб.

«На складе был запасной элемент, поэтому так быстро заменили… Этот элемент стоит порядка 66−70 тысяч рублей», — сказал коллегам Геннадий Попов.

Он добавил, что претензий не имеет.

Напомним, матч «Ростов» — «Спартак» прошел в донской столице и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.