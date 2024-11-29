Тренер «Спартака» нанес имуществу «Ростов Арены» ущерб в размере около 70 тысяч рублей

Деян Станкович эмоционально отреагировал на решение главного арбитра матча Сергея Карасева, который прервал атаку «красно-белых» во время ответного матча ¼ финала Кубка России по футболу Пути РПЛ против «Ростова». Тренер ударил кулаком по стеклу и пробил в нем дыру, после чего саркастически улыбнулся судье и поаплодировал ему. После матча он извинился и заявил, что готов возместить причиненный ущерб.