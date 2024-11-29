Власти Светлогорска решили создать городское лесничество

В 2022 году Калининградская областная прокуратура провела проверку по заявлению местного юриста и активиста Юрия Тимошенко относительно правового статуса лесов в черте Светлогорска. Как установила прокуратура, несмотря на то, что фактически леса в населённом пункте есть, муниципалитет не создал лесничество и не разработал лесохозяйственный регламент, что является нарушением Лесного кодекса РФ. Как сообщали в прокуратуре, согласно утверждённому областными властями лесному плану, городскими лесами в Светлогорске занято 506 га территории.