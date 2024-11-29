Олбани
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Светлогорска решили создать городское лесничество

Его площадь составит 36,8994 га.

Схема Светлогорского городского лесничества, приложенная к решению Совета депутатов.

Совет депутатов Светлогорского городского округа принял решение о создании Светлогорского городского лесничества. Его площадь составит 36,8994 га. Решение от 25 ноября 2024 года опубликовано на сайте администрации муниципалитета.

Согласно документу, в границы Светлогорского городского лесничества планируют включить четыре земельных участка с кадастровыми номерами 39:17:020001:255, 39:17:020012:10, 39:17:020013:7 и 39:17:020001:258 площадью от 5,5 до 13,8 га. Решение вступает в силу 1 января 2025 года.

В 2022 году Калининградская областная прокуратура провела проверку по заявлению местного юриста и активиста Юрия Тимошенко относительно правового статуса лесов в черте Светлогорска. Как установила прокуратура, несмотря на то, что фактически леса в населённом пункте есть, муниципалитет не создал лесничество и не разработал лесохозяйственный регламент, что является нарушением Лесного кодекса РФ. Как сообщали в прокуратуре, согласно утверждённому областными властями лесному плану, городскими лесами в Светлогорске занято 506 га территории.

экология